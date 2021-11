Unterstützung für einen jungen Fotografen aus Albersweiler und den Weißen Ring bietet der Rotary-Club Germersheim/Südliche Weinstraße mit dem Verkauf eines Pfalzkalenders. Aufgenommen wurden die Bilder zum „Sagenhaften Pfalzkalender 2022“ von Fotograf Yannick Scherthan. Mit dem Kalender, der auch ein schönes Weihnachtsgeschenk sein kann, werden Spenden für den Weißen Ring generiert. In den 25 Euro Verkaufspreis sind zehn Euro für den Fotografen enthalten und zehn Euro gehen an den Weißen Ring. Der Rotary Club verdoppelt das Geld an den gemeinnützigen Opferhilfeverein, wenn als Verwendungszweck Weißer Ring angegeben wird. Der Weiße Ring arbeitet ehrenamtlich und kümmert sich um Opfer von Gewalttaten. Die Organisation ist auf Spenden angewiesen.

Info



Bestellung des „Sagenhaften Pfalzkalenders 2022“ online unter https://www.yannickscherthan.com. Kosten: 25 Euro plus Versand