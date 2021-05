Spielende Kinder haben am Donnerstag im Spiegelbach in Bellheim einen rostigen Gegenstand entdeckt, der sich als Granate entpuppte. Der alarmierte Kampfmittelräumdienst sicherte die Granate. Sie wird am Dienstag gesprengt, weil sie nicht transportfähig ist.

Der Polizei in Germersheim wurden Fotos von dem verdächtigen rostigen Gegenstand geschickt. Diese Bilder, so ein Polizeisprecher am Abend, habe man den Experten vom Kampfmittelräumdienst gezeigt, die ihn als Granate identifiziert haben. Im Bereich der oberen Hauptstraße in Bellheim wurde die Flakgranate vom Kampfmittelräumdienst sichergestellt. Sie kann nicht abtransportiert werden. „Daher ist vorgesehen, diese am Dienstag, 10. November, ab circa 14 Uhr kontrolliert zu sprengen“, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Um eine Gefährdung der Bevölkerung auszuschließen, sei erforderlich, das Gebiet um den Fundort großräumig zu evakuieren.

Gesundheitsamt sichert Hygienestandards

„Die Anwohner werden bereits per Flugblatt informiert“, sagte Verbandsbürgermeister Dieter Adam am Donnerstag Abend. Am Freitag und Samstag würden mit den Einsatzkräften die Details besprochen, „wenn wir wissen, wie viele Leute evakuiert werden müssen, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen“. Ein großes Problem ist Corona. „Deshalb sind wir in Kontakt mit dem Gesundheitsamt“ , so Adam. Die Hallen, in denen Menschen während der Evakuierung untergebracht werden, müssen den Hygienestandards entsprechen. „Wir wissen auch nicht, welche Menschen in Quarantäne sind oder ob welche infiziert sind“, sagte Adam.

Auch die Brauerei wird evakuiert

Die Evakuierung werde so sorgfältig wie möglich geplant und umgesetzt. Neben Rettungsdiensten und Polizei sei auch der Kreisfeuerwehrinspekteur Mike Schönlaub mit im Boot. Schönlaub hat bereits Evakuierungserfahrung vom Bombenfund vor rund einem Jahr, als in Germersheim auch das Krankenhaus geräumt werden musste. In Bellheim liegen die Brauerei, zwei Kirchen und eine Kindertagesstätte sowie viele Wohnhäuser im gefährdeten Bereich. Adam: „Wir gehen davon aus, dass es gut geht. Aber wir wollen uns trotzdem auf alles vorbereiten.“

Das Evakuierungsgebiet umfasst folgende Straßen: Friedhofstraße, Große Kirchstraße, Hauptstraße Nr. 14 bis 114 (zwischen Einmündung Oberwiesen- und Kleine Kirchstraße), Hintere Straße Nr. 1 bis 14 (zwischen Einmündung Zeiskamer und Kleine Kirchstraße), Karl-Silbernagel-Straße, Oberhohlstraße, Obermühlstraße, Zeiskamer Straße Nr. 1 bis 22 (zwischen Einmündung Hintere und Obermühlstraße), Friedhof, evangelische und katholische Kirche.

Ortsdurchfahrt wird komplett gesperrt

Betroffen ist auch die Landesstraße 509 (Hauptstraße), die am Dienstag komplett gesperrt werden wird. Es werde wohl weiträumige Umleitungen geben. Details würden bis Montag erarbeitet. Am Evakuierungstag dürfen sich ab 12 Uhr keine Personen mehr im Evakuierungsgebiet aufhalten. Die Anwohner werden gebeten, vor dem Verlassen ihrer Wohnung falls möglich Fenster und Rollläden zu schließen und soweit möglich Elektrogeräte und die Gasversorgung abzuschalten.

Kontakt für Bürger, die Hilfe brauchen

Polizei, Feuerwehr und DRK werden vor Ort sein und die Evakuierung unterstützen. Für Anwohner, die nicht bei Freunden oder Bekannten unterkommen können, ist während der Zeit der Räumung ein Aufenthalt in mehreren Gemeindehallen und Bürgerhäusern in Bellheim sowie den Außengemeinden möglich. Bürger die davon Gebrauch machen wollen, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Ordnungsamt unter Telefon 07272 7008-0 oder per E-Mail an ordnungsamt@vg-bellheim.de in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt insbesondere für Anwohner, die sich aufgrund der Corona-Pandemie in häuslicher Quarantäne befinden, sowie Personen, die liegend befördert werden müssen oder nicht gehfähig sind.