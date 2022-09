Während viele ältere Ehepaare noch durchaus fit und gesund ihre Diamanthochzeit feiern können, müssen Rosaria und Vincenzo und Rosaria Di Dio aus Hagenbach inzwischen mit wesentlichen gesundheitlichen Einschränkungen leben.

„Trotzdem sind 60 gemeinsame Jahre ein großes Glück“, meint der 85-jährige Vinzenco Di Dio, und er hat am heutigen 21. September ein großes Fest mit der ganzen Familie organisiert. Wichtig ist ihm auch der Dankgottesdienst in der Michaelskirche, „der Glaube ist uns eine große Stütze“. Vincenzo weiß, seine Rosaria würde dies ebenfalls wollen, auch wenn sie nach einem Schlaganfall vor fünf Jahren nicht mehr reden, aber durchaus noch Zustimmung, Freude oder Missfallen äußern kann.

Kennengelernt haben sich Vincenzo und Rosaria über ihre beiden befreundeten Familien in ihrem Heimatdorf Mirabella im Süden Siziliens. Ein Onkel arrangierte gemeinsamen Spaziergänge – und man dachte über eine gemeinsame Zukunft nach.

Vier Tage lang die Braut entführt

Das Dorf mit dem schönen Namen bot dem jungen Mann allerdings nur harte Feldarbeit auf dem Bauernhof des Vaters mit Oliven, Weizen und Trauben, das zum Leben kaum ausreichte. Deshalb folgte Vincenzo den frühen „Anwerberufen“ aus Deutschland und gehörte mit zu den ersten italienischen Gastarbeitern, die damals nach Stuttgart kamen. „Wir waren eine große Gemeinschaft, die sich immer gegenseitig geholfen hat.“

Vergessen hatte Vincenzo seine Rosaria und sein Versprechen nicht, allerdings musste er noch etwas warten, denn die hübsche schwarzgelockte Braut war damals mit knapp 16 Jahren zehn Jahre jünger als er. Bei einem Heimaturlaub 1962 löste Vincenzo sein Versprechen ein. „Ich entführte nach sizilianischem Brauch meine Rosaria für vier Tage, und daraufhin gaben die beiden Familien ihre Zustimmung zur Heirat.“

Großer Haushalt mit acht Kindern

Zwei Jahre später übersiedelte auch Rosaria nach Deutschland, einfach war das Leben, „wir wohnten zunächst bei Stuttgart in einem Zimmer“. Später zog die größer werdende Familie mit acht Kindern nach Hagenbach und Neuburg. Vinzenco arbeitete unter anderem 15 Jahre bei Siemens, danach in einer Gartenbaufirma und Rosaria hatte mit den sechs Jungs und zwei Mädchen einen großen Haushalt zu stemmen.

Man arbeitete viel, kannte viele italienische Landsleute und das Heimweh ließ sich mit sommerlichen Sizilien-Aufenthalten ertragen. Aber es gab immer noch den Traum vom Rentnerdasein im Heimatdorf Mirabella unter Freunden und Verwandten mit Gartenarbeit, italienischer Gemütlichkeit und wärmender Sonne.

Als alle Kinder erwachsen und selbstständig waren und ihr eigenes Leben lebten, machten Vincenzo und Rosaria den Traum wahr und übersiedelten 2002 wieder in die alte Heimat zurück. Dieser Rentnertraum vom Lebensabend im Süden endete abrupt 2017. Bei einem Aufenthalt in Deutschland zur Hochzeit der jüngsten Tochter Letizia, erlitt Mutter Rosaria einen Schlaganfall, sie liegt seitdem im Pflegebett und ist auf die Hilfe ihrer Familie angewiesen. Ehemann Vinzenco hat viele häusliche Pflichten übernommen, er kann kochen, Besorgungen erledigen, seiner Rosaria das Essen reichen und ihr auch manchen Wunsch von den Augen ablesen. Tochter Letizia unterstützt von Schwiegertochter Maria hat die tägliche Pflege der Patientin übernommen, während die vierjährige Enkelin Liandra für Aufheiterung bei der „Nonna“ sorgt.

In der Hasenhütte wird gefeiert

„Wenn die Söhne kommen, dann heben sie die Mama auch in den Rollstuhl, so wird es auch beim Fest sein“, berichtet der Jubilar, von dem trotz aller Erschwernisse kein Jammern und Wehklagen zu hören ist. Vielleicht liegt es an der heiteren südländischen Lebenseinstellung, oder es ist die Kraft es Glaubens? Letizia, die beim RHEINPFALZ-Besuch übersetzt, antwortet schlicht, „so ist das bei uns, es ist die Kraft der Familie“. Dafür wird am diamantenen Hochzeitstag mit sieben Kindern, der älteste Sohn ist leider bereits verstorben, 14 Enkeln und 5 Urenkeln in der Hagenbacher Hasenhütte gemeinsam gefeiert