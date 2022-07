So hatten sich das die beiden wohl nicht vorgestellt: Ein Paar aus Chemnitz buchte in Kandel ein Hotelzimmer für einen romantischen Kurzurlaub. Offensichtlich hatten beide dann zu viel getrunken. Denn am Samstagmorgen gegen 7.35 Uhr kam es zu etwas, das im Polizeibericht „tätlicher Streit“ genannt wird. In dieser handfesten Auseinandersetzung verletzten sich beide Partner leicht.

Die Polizeibeamten vor Ort leiteten jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Während der Anzeigenaufnahme stellten sie fest, dass der Rucksack des 43-jährigen Mannes auf dem Boden vor dem Hotel lag. Eine Überprüfung des Rucksacks ergab, dass der Besitzer noch eine kleine Menge an illegalem Cannabis mitführte. Deshalb wurde zu dem Rohheitsdelikt noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Danach war das romantische Wochenende in jeglichem Sinne beendet: Die 41-jährige Frau verließ laut Polizei ihren Partner nach der Anzeigenaufnahme und fuhr zurück nach Chemnitz.