Glücklicherweise nur leichte Blessuren zog sich ein Rollstuhlfahrer am Montagabend bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn auf der Kaiserstraße in Karlsruhe zu, teilt die Polizei mit. Der 59-jährige Mann wollte gegen 17.45 Uhr die Schienen im Bereich zwischen Kronenplatz und Marktplatz queren und übersah dabei die herannahende Straßenbahn. Er wurde touchiert, kippte im Rollstuhl zur Seite und verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahnstrecke war bis gegen 18.30 Uhr gesperrt.