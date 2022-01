Ein 27-Jähriger Rollerfahrer war am Donnerstag gegen 16:40 Uhr auf der Hans-Thoma-Straße in Richtung Schlossplatz unterwegs, als aus der Akademiestraße ein Auto ordnungswidrig nach links in diese einbog. Der Pkw-Fahrer übersah den von links kommenden Zweiradfahrer. Schwerverletzt wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4.000 Euro geschätzt.