Sein Glück zu sehr herausgefordert hat ein betrunkener Rollerfahrer, als er in der Nacht auf Mittwoch entgegen der Einbahnstraße und auf dem Gehweg direkt vor dem Bruchsaler Polizeirevier vorbeigefahren ist. Nach Mitteilung der Polizei war der 19-Jährige gegen 2.20 Uhr mit seinem Elektroroller auf der Schönbornstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Zudem fuhr er dabei auf dem Gehweg, sodass er direkt am Polizeirevier Bruchsal vorbeikam. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den jungen Mann kurz darauf an der Einmündung zur Styrumstraße. Bei der Kontrolle des Rollerfahrers nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Den Führerschein ist der Rollerfahrer nun los.