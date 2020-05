Schwere Verletzungen erlitt am Mittwochnachmittag ein 32-jähriger Rollerfahrer, als er im Kreuzungsbereich von einer Autofahrerin übersehen und erfasst wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 76-jährige Fahrerin eines Suzukis gegen 15.25 Uhr die Welfenstraße in westlicher Richtung. Die Kreuzung an der Karlstraße wollte sie geradeaus überqueren, übersah dabei aber den von rechts kommenden, bevorrechtigten Rollerfahrer. Bei der Kollision wurde der 32-Jährige mitsamt seinem Roller nach rechts von der Fahrbahn in ein Blumenbeet geschleudert. Der Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste durch Rettungskräfte vor Ort versorgt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.