Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat den Verzicht von Pfarrer Roland Hund auf die Pfarrei Mariä Heimsuchung in Rheinzabern angenommen und ihn mit Wirkung zum 15. September als Pfarrer der Pfarrei entpflichtet. Wie das Bistum in Speyer mitteilt, verzichtet Pfarrer Hund aus persönlichen Gründen auf das Amt als leitender Pfarrer. Die Entscheidung über eine neue Einsatzstelle für den Seelsorger ist noch offen. Gleichzeitig hat Bischof Wiesemann mit Wirkung vom 16. September den derzeitigen Kooperator in der Pfarrei, Pfarrer Marco Richtscheid, zum Administrator der Pfarrei ernannt.