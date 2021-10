Am 1. September führte der SPD Ortsverein Lustadt seine jährliche Mitgliederversammlung durch. Es wurde bei der Versammlung turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt. Das Tandem Ralf Pusack und Trudel Bach trat für seine alten Funktionen nicht mehr an. Es wurde von der Versammlung Roland Hertel als neuer Vorsitzender des Ortsvereins vorgeschlagen. Er erhielt ein einstimmiges Votum und nahm die Wahl, genauso an, wie Herbert Lehr das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, ebenfalls mit Einstimmigkeit im Ergebnis. Als Schriftführer wurde Günter Holzmann einstimmig von der Mitgliederversammlung gewählt.

Wahlen

Vorsitzender: Roland Hertel; stellvertretender Vorsitzender: Herbert Lehr; Finanzen/Kassenwart: Jochen Butz; Schriftführer: Günter Holzmann; Beisitzerin: Trudel Bach, Carla Held, Markus Hellmann, Michael Ott, Ralf Pusack, Stefan Geiger; Kassenprüfer: Helmut Seither, Joachim Hirl.