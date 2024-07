Der Kulturverein veranstaltet am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, sein traditionelles Schanzen- und Mühlenfest. Start ist am Samstag ab 18 Uhr, um 19.30 Uhr steht die Band Joyce auf der Bühne in Bellheim und spielt Classic-Rock- Cover-Songs. Der Sonntag startet um 11 Uhr. Um 13 Uhr gehört die Bühne Chören aus der Südpfalz. Unter dem Motto „Nachmittag der Chöre“ präsentiert der Kreis-Chorverband Südliche Rheinpfalz, anlässlich seines 75. Jubiläums sechs seiner Mitgliedschöre. Den Auftakt macht Mixtur, der Chor des Kulturvereins, gefolgt von Daimler Starvoices/Chorioso Wörth, Lingenfeld, Rheinberg Singers, Kuhardt, Frauenprojektchor Kuhardt und Männerchor Frohsinn Neupotz. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Neben Speisen und Getränken erwartet die Gäste am Spiegelbach eine Cocktailbar.