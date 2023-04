Am Sonntag, 30. April, veranstaltet das Zehnthaus Jockgrim ab 20 Uhr im historischen Innenhof wieder seinen „Rock in den Mai“ mit der Rhythm 'n' Blues-Band „Picture Book“. Bei den kommenden Konzerten werden hauptsächlich Songs der aktuellen CD gespielt. Die gespielten Songs sind im Stil der Bands „Animals“, „Beatles“, „Chicken Shack“, „Led Zeppelin“, „Kinks“ und „Stones“. Oft tauchen bei „Picture Book“ musikalische Gäste auf. Eintritt an der Abendkasse: 16/12 Euro. rhp