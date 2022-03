Das Rock-Festival „Rock & Bikes“ ist abgesagt. Das teilt der Veranstalter, der Musikverein Lyra, mit. Die viertägige Veranstaltung findet normalerweise am zweiten Augustwochenende statt. Die Entscheidung für diesen Schritt viel den Verantwortlichen eigenen angaben zufolge nicht leicht. Spätestens im Januar hätte die Ampel für eine unbeschwerte und planbare Veranstaltung auf grün stehen müssen. Die Rahmenbedingungen waren zu Beginn dieses Jahres auf Grund von Corona nicht gegeben. „Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätten wir für das Gelingen eines solchen Festivals aktiv werden müssen. Bleibt uns allen die Hoffnung, dass nächstes Jahr diese Veranstaltung wieder sorgenfrei und in bester Festivalstimmung durchgeführt werden kann“, so der Vorsitzende des Vereins Tobias Schöllhorn.