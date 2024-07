Von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. August, heißt es wieder „Rock am Altwasser“ beim Schützenhaus. Während am Freitag die Mallorca-Party mit DJ Daniel Hahn und am Samstag Rockmusik mit „Eased Music Group“ und „Dropout“ geboten werden, hat die Handballabteilung des TV Wörth für den Sonntag einen Familientag mit einem reichhaltigen Programm geplant: 10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst, 12 Uhr: Unterhaltung mit der Gitarrengruppe AH-Band FC Bavaria. Zum Mittagessen gibt es Wörther „Fläschknepp“. Ab 13 Uhr wird ein Kinderprogramm mit Hüpfburg geboten, Kinderschminken und Haarsträhnen einflechten, Tattoos, Kindercocktails und verschiedene Spielstationen, an denen es kleine Belohnungen gibt. Um 15 Uhr kommt die Feuerwehr mit verschiedenen Fahrzeugen und der Musikverein Harmonie Maximiliansau sorgt für Unterhaltung. Um 16 Uhr hat die Altrhein-Narren-Gruppe Rapfen einen Tanzauftritt. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.