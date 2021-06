Am Donnerstag befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer gegen 13 Uhr die Landstraße 537 zwischen Harthausen und Schwegenheim. Dort setzte er zu einem gefährlichen Überholmanöver an und versuchte, den vor ihm fahrenden PKW zu überholen, so die Polizei. Dabei übersah er, dass sich im Gegenverkehr ein Auto näherte. Beim Versuch, den Überholvorgang abzubrechen, stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich nur leicht. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, versuchte das ihm entgegenkommende Fahrzeug auszuweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Sowohl das Motorrad als auch der PKW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 5000 Euro, schätzt die Polizei. Gegen den Motorradfahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.