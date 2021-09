Ein besonderes Augenmerk richtete die Polizei Germersheim am Montag bei mehrere Kontrollen im Dienstgebiet auf die Risikogruppe der Radfahrer. Zu Schulbeginn gab es Kontrollen an der Grundschule Schwegenheim, der Grundschule Kuhardt und dem Schulzentrum Rülzheim. Danach wurde in der Mittagszeit der Fahrradverkehr im Stadtgebiet Germersheim überwacht.

Insgesamt wurden 68 Radfahrer kontrolliert, 14 Mängelberichte ausgestellt und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die Mängelberichte waren zum größten Teil auf fehlende oder mangelhafte Beleuchtung, beziehungsweise Reflektoren zurückzuführen, teilte die Polizei mit.