Die rund 900 Büchelberger werden wieder mit Trinkwasser versorgt. Darüber informierte die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag gegen 15.30 Uhr. Durch Luft in den Leitungen könne es nach dem ersten Öffnen von Wasserhähnen zu einem unregelmäßigen Wasserfluss kommen.

Um die Mittagszeit war das Leck in der rund 450 Meter langen Leitung zwischen dem Wasserturm und Büchelberg gefunden. „Sollte das das einzige Leck sein, gehen wir davon aus, dass um 18 Uhr das Wasser wieder fließt“, so Werkleiter Georg Werling. Nach der Reparatur müssten aber zuerst die Rohre gespült und Wasserproben analysiert werden. Seit dem Mittag können sich die Büchelberger am Rathaus mit Brauchwasser versorgen. „Ich betone: Brauchwasser“, sagt Werling: „Damit kann man sich mit einem Eimer Wasser holen, um zum Beispiel die Toilette durchzuspülen.“ Zum Trinken sei dieses Wasser nicht geeignet. Die Löschwasserversorgung sei schon in der Nacht gesichert worden: „Da hat die Feuerwehr toll reagiert“, sagt Werling. Die Feuerwehr hatte auch die Anwohner informiert.

Beim Gassi-Gehen entdeckt

Entdeckt wurde der Rohrbruch am Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr von einem Mann, der mit seinem Hund Gassi ging, so Ortsvorsteherin Stefanie Gerstner (CDU). Das Wasser drückte sich durch den Boden und bildete bereits ein Rinnsal. Nun startet auch der Kommunikationsfluss. Ein Problem: Das Wasser trat nicht an der Stelle aus, an der die Schadstelle war, sondern etwas weiter unten Richtung Dorf. Es dauerte also etwas, bis die Bruchstelle gefunden wurde.

Die Leitungen sind aus den 1950er-Jahren, sagt Gerstner. Es ist noch die erste Leitung, die damals vom Wasserturm in den Ort verlegt wurde. Ein Umstand, der laut Ortsvorsteherin nun besprochen und verbessert werden muss. Gleich in der nächsten Ortsbeiratssitzung soll das Thema auf die Tagesordnung kommen.

Feuerwehr versorgt Bürger

Die Freiwillige Feuerwehr von Büchelberg hat am Donnerstag am Rathaus eine Brauchwasserstelle eingerichtet. Seit 13.30 Uhr können die Bewohner dort mitgebrachte Behälter mit Wasser füllen. Es ist kein Trinkwasser, wie die Feuerwehr betont. Wer es als Trinkwasser nutzen möchte, muss es vorher abkochen. Per Lautsprecherdurchsage informierte die Wehr über das Angebot.

Kindergarten und Schule wurden von der Feuerwehr mit Wasser versorgt, lobte Gerstner die Helfer. Auch die Kommunikation über Soziale Netzwerke und per Instant-Messengern habe gut funktioniert. Von größeren Problemen im Ort ist nichts bekannt. Viele Einwohner hätten noch ein Regenfass, dessen Wasser für die Toilettenspülung genutzt werden konnte, so Gerstner. Die örtliche Bäckerei konnte dank eigenem Tank auch am Donnerstagmorgen Brot, Brötchen und mehr anbieten. „Nun braucht aber auch der Bäcker wieder Wasser“, sagt Gerstner am Donnerstagnachmittag. Wie alle Büchelberger hoffe auch er auf eine erfolgreiche Reparatur.