Der schwerste in diesem Jahr gewogene Riesenkürbis wurde am Sonntag in Weingarten beim „3. Wiegen der German Giant Vegetable Growers“ gewogen – nach den Richtlinien des Weltverbands GPC.

963,5 Kilogramm brachte das Prachtexemplar auf die Waage. Nach Angaben von Norbert Andres, Organisator und stellvertretender Vorsitzender des ausrichtenden Obst- und Gartenbauvereins Weingarten, war es zugleich der drittschwerste Riesenkürbis, der jemals in Deutschland gewogen wurde. „Und das im kleinen Weingarten. Das ist schon was.“ Zum Vergleich: Der Weltrekord liege bei 1246 Kilo. Züchter des siegreichen Riesenkürbis’ ist Mathias Würsching aus Einhausen in Hessen. Der Kürbis des zweitplatzierten Österreichers Alex Moosbrugger brachte 549,6 Kilo auf die Waage. Die Plätze drei bis fünf unter den 13 teilnehmenden Züchtern gingen an das Team BBW aus Augsburg (536 Kilo), Stefan Kogel aus Elmstein (475 Kilo) und den Weingartener Norbert Andres (459 Kilo). Die Sieger erhielten Geldpreise bis zu einer Höhe von 350 Euro. Mit „geschätzt über 300 Besuchern in Spitzenzeiten“ zeigte sich Andres mehr als zufrieden. Die Veranstaltung sei „sehr gut besucht“ gewesen.

Wegen des Gewichts von mehreren Hundert Kilo einiger Exemplare bedurfte es beim Transport eines Gabelstaplers. Foto: Iversen

Das Gewicht des Schätzkürbis’ ist noch nie so genau geschätzt worden wie in diesem Jahr, sagte Andres. So habe eine Speyererin das Gewicht des 289,8 Kilo schweren Kürbis’ auf 290 Kilo geschätzt.

Mann, sind die dick, Mann. Foto: Iversen

In Nebenwettbewerben wurden laut Andres auch andere Gemüsesorten gewogen und bewertet, Tomaten, Zucchini und Halloween-Kürbisse zum Beispiel. Die schwerste Tomate habe 2170 Gramm gewogen. Die Sieger in diesen Kategorien hätten ebenfalls einen Geldpreis erhalten.