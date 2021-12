Ihre Rentiere brüllen: Die „Harley Davidson Riding Santas“ fahren am Nikolaustag durch die Pfalz und sammeln Spenden fürs Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Am Morgen sind gut 35 motorisierte Weihnachtsmänner an der Grundschule in Hördt.

Ganz schön aufgeregt waren einige Schüler, als sie im Pausenhof die Santas erwarteten. Nicht nur, dass gleich eine ganze Menge Weihnachtsmänner vor der Tür stehen würden. Auch ein Fernsehteam war vor Ort und wollte ein paar Interviews mit den Kindern. Der Höhepunkt war dann aber doch die Einfahrt der „Riding Santas“ mit ihren Maschinen und den Mega-Motoren.

Die Kinder hatten Lieder und Gedichte für die Harley-Nikoläuse vorbereitet und zuvor Spenden in ihren Familien eingesammelt. „Es passt nichts mehr in die Spendendose rein“, freute sich Schulleiter Udo Pfeiffer über die Aktion. Auch Anja Hermann, Geschäftsführerin des Kinderhospiz, war dankbar für „die Unterstützung, die die Santas jedes Jahr für uns auf die Beine stellen und für die Tradition, die sie aufgebaut haben“. Die Weihnachtsmänner bringen den Menschen Freude – und den Schülern viel „positives Adrenalin“. Seit 2015 rollen die Harley-Biker mit geschmückten Maschinen durch die Pfalz und sammeln Geld für die Einrichtung. „Sie sind mittlerweile unsere offiziellen Botschafter“, sagt Anja Hermann. „Der Spendenerlös steigt stetig“, berichtet Hermann. Im Vorjahr kamen rund 78.000 Euro bei der Aktion zusammen.

Kleine Geschenke im Gepäck

Und was wären die Santas für Weihnachtsmänner, hätten sie nicht auch kleine Geschenke für die Grundschüler dabei. Tour-Organisator Patrick Kuntz hievte den schweren Sack und stimmte den „We wish you a very Christmas“-Weihnachtsklassiker mit seinen Gefährten an. Schließlich rockten die Biker noch ein Queen-Lied, bevor sie ihre Tour durch die Süd- und Vorderpfalz fortsetzten. Am frühen Abend wurden sie zum Abschluss in Speyer erwartet.

Info

Spendenkonto: Kinderhospiz Sterntaler, IBAN: DE19 430609 67 6026347800 Kennwort: Harley

Sendung mit den Riding Santas im Regionalfernsehen „Sat 1 live“ am Dienstag, 7. November, 17.30 Uhr.