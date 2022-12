Sie haben auch dieses Jahr Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht gezaubert: Die „Riding Santas“ waren am Nikolaustag wieder einmal mit ihren Motorrädern in der Südpfalz unterwegs. Wie jedes Jahr besuchten die verkleideten Biker Kindergärten und Seniorenheime und verteilten dabei Geschenke. In Rülzheim begann um 8 Uhr morgens die Fahrt der Weihnachtsmänner und -frauen auf ihren laut brummenden Harley Davidsons. Von Rülzheim ging es weiter Richtung Kandel, ehe der Tross zur Mittagsstunde Landau erreichte. Dort konnten sich die zirka 30 Fahrer bei einer längeren Pause stärken. Zum Nachmittag ging es weiter in Richtung Offenbach, Edenkoben und Lingenfeld. Höhepunkt war auch in diesem Jahr die abendliche Einfahrt nach Speyer auf den Domplatz.

Im Vordergrund stand wie jedes Jahr die Spendenaktion für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis). Die Nikoläuse hatten schon in den Wochen zuvor zu Spenden aufgerufen. Wie viel in diesem Jahr bei der Aktion zusammengekommen ist, steht noch nicht fest. Weitere Eindrücke, Bilder und Videos finden Sie auf www.rheinpfalz.de oder auf unserer Facebook-Seite.