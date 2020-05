Mit zwei Baumaßnahmen, die die Situation am damaligen „ADI“, der Germersheimer Sprachschule maßgeblich verbessern sollten, ging es im Mai 1963 voran: So konnte man Mitte Mai am Rohbau des Mensa-Gebäudes Richtfest feiern. Nur wenige Tage ging es mit einer weiteren, wichtigen Baumaßnahme einen entscheidenden Schritt voran: Vergeben wurden die Arbeiten zur Erstellung des Rohbaus für ein modernes Hörsaalgebäude, das unter anderem über eine Dolmetschanlage nach dem neuesten Stand der Technik verfügen sollte.