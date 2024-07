Die Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus in Germersheim hat 151 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen verabschiedet. Trotz des EM-Viertelfinalspiels der deutschen Mannschaft kamen am verganegnen Freitag viele Eltern, Großeltern und Freunde, um die Absolventen unter dem Motto „grand theft XXIV – mission passed“ zu feiern!

Nach den Grußworten von Schulleiter Johannes Müller folgte die Rede des langjährigen Vorsitzenden des Schulelternbeirates Markus Pfliegensdörfer, der sein Amt nach einem Jahrzehnt weitergibt. Für dieses außerordentliche Engagement erhielt Pfliegensdörfer eine Ehrung des Landes Rheinland-Pfalz. In diesem Rahmen wurde auch langjährigen Mitgliedern des Schulelterbeirats für ihr Engagement gedankt. Eine kurze Rede der Schülersprecherin Leonie Lösch beendete die Redebeiträge.

Es folgten die Zeugnisverleihungen der sechs Abschlussklassen. Ein einzigartiger Moment für die Schülerinnen und Schüler, die somit ihren Abschluss wortwörtlich in den Händen hielten. Die Klassenbesten, sowie die jeweiligen Klassenleitungen wurden ebenfalls von Schulleiter Müller für Ihr besonderes Engagement geehrt.

Schulbeste im Zweig der Sekundarstufe I war Malik Karabulut mit einem Durchschnitt von 1,21. Im Berufsreife-Zweig wurde Paul Kretschmann mit einem Durchschnitt von 1,9 als Schulbester ausgezeichnet.