Richard Dörzapf aus Rülzheim wurde für weitere fünf Jahre zum ehrenamtlichen Richter am Landessozialgericht berufen. Seine erneute Amtszeit beginnt am 1. Juli. Dörzapf war zunächst von 1993 bis 2001 ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Speyer. 2001 erfolgte die erste Berufung des heute 82-Jährigen an das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz. Richard Dörzapf leitete über 25 Jahre den Ortsverband Rülzheim des Sozialverbandes Deutschland (SoVD). Er war auch Kreis- sowie Landesvorsitzender seiner Organisation und gehörte dem SoVD-Bundesvorstand an. Für sein soziales Engagement wurde er im Jahr 2001 mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz und im Jahr 2008 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.