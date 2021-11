Auch der Karnevalverein Germersheim „Die Rhoischnooke“ blasen am Donnerstag mit dem Beginn der fünften Jahreszeit zum Sturm auf das Rathaus. Mit einem kleinen närrischen Programm wollen sie neben der Entmachtung der Stadtväter noch Ehrungen und Auszeichnungen verdienter Narren vornehmen, was aufgrund der Pandemie bislang nicht möglich war. Aufgrund der weiterhin geltenden Bestimmungen der Corona-Verordnung weisen die Rhoischnooke ausdrücklich auf ihr Hygienekonzept hin: Die Rhoischnooke und ihre Narrenschar gehen einzeln in das Gebäude, Anmeldung und Testmöglichkeit sind ab 16.45 Uhr möglich. Der Bürgersaal wird um 17.11 Uhr gestürmt. Es gibt feste Sitzplätze.