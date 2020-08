Thomas Gebhart gibt den Stab als CDU Kreisvorsitzender weiter. Von 2002 an führte er den Kreisverband Germersheim. „Ich bin sehr gerne Kreisvorsitzender der CDU gewesen. Wir haben im Kreis ein gutes, vertrauensvolles Miteinander“, betont Gebhart. Dadurch haben wir auch eine Menge erreicht.

„Durch meine Funktion als Parlamentarischer Staatssekretär bei Jens Spahn bin ich nochmals viel stärker eingebunden und gefordert. Daher macht es Sinn, dass wir uns in der Kreis-CDU breiter aufstellen und die Aufgaben auf mehreren Schultern verteilen. Zumal ich in der CDU noch weitere Funktionen habe.“ Gebhart ist stellvertretender Vorsitzender des CDU-Bezirks Rheinhessen-Pfalz und Mitglied im Landesvorstand.

„Ich bin froh, dass wir in der Kreis-CDU mehrere, auch jüngere, Personen haben, die bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen. Thorsten Rheude aus Germersheim soll neuer Vorsitzender werden. Der Kreisvorstand hat ihn am Dienstag nominiert. Die Wahl findet am 3. September bei einem Delegiertenkreisparteitag in Kandel statt. „Ich bin mir sicher, dass Thorsten Rheude die Aufgabe als Kreisvorsitzender sehr gut ausüben wird. Neben ihm wird es ein ganzes Team von motivierten Mitstreitern geben“, so Gebhart.