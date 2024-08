Der Rheinzammer Markt am vierten August-Wochenende ist weit mehr als nur eine klassische Kirchweih. Neben dem bunten Kerwe-Treiben auf dem Marktplatz gibt es gleich mehrere Höhepunkte, die sich über das ganze Dorf verteilen.

Traditionell startet der Rheinzammer Markt am Kerwesamstag, 24. August, gegen 16.45 Uhr im Hof der Grundschule in der Rappengasse mit dem Kerweumzug. Dabei ziehen Kinder und Erwachsene im Takt der Melodien des Musikvereins Lyra Rheinzabern zum Marktplatz. Mit dabei sind unzählige bunt geschmückte Kerwestecken und Fahrräder und natürlich der Kerwebaum mit seiner gebundenen Krone. Gestellt wird der Baum von der Freiwilligen Feuerwehr, angefeuert durch die lauten Salutschüsse des Schützenvereins St. Hubertus. Gespannt warten danach alle auf den Fassanstich, mit dem eine Freibier-Runde eingeläutet wird.

Zum zweiten Mal, nach der guten Resonanz im letzten Jahr, gibt es am Sonntag, 25. August, wieder einen Höfe-Flohmarkt zwischen 11 Uhr und 16 Uhr. Über 50 Verkäufer werden direkt auf ihren Grundstücken, die sich über das ganze Dorf verteilen, all das zum Verkauf anbieten, was nicht mehr von ihnen gebraucht wird. Auf dem Marktplatz gibt derweil der Musikverein Lyra ab 11 Uhr ein Frühschoppenkonzert.

Erstmals großes Jahrgangstreffen

Stationen für Kultur- und Geschichts-Interessierte ist das Kleine Kulturzentrum, denn dort stellt Isabelle Hamburger aus Leimersheim aus. Hildegard Müller öffnet die Tore ihres privaten Museums „Das Leben und Arbeiten – früher“ in der Rappengasse 14. Und das immer wieder sehenswerte Terra-Sigillata-Museum ist geöffnet, samstags von 11 bis 15 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Zum ersten Mal wird am Montag, 26. August, ein großes Jahrgangstreffen auf dem Marktplatz veranstaltet. Die Idee dazu hatte ein Rheinzaberner Bürger. Eingeladen sind Schüler der Schuljahrgänge 1937 bis 1959. Ab 12 Uhr bieten „der Michel“ von Hayna, der Grillspezialist Lemke-Krieg von Speyer sowie der Love-Burger abwechslungsreiche Gerichte an. Flammkuchen gibt es von Tobias Hartmann, Crêpes von Ernst Runck und Dampfnudeln von der Firma Kern aus Jockgrim. Für kühle Getränke sorgen der Förderverein des SV Olympia und der Bärenbräu aus Ottersheim.

Gartenträume am Jahrmarktsonntag

Gärten sind kleine Paradiese, fast sakrale, heilige Räume. Beim Spaziergang durch die Erlenbachstraße zieht im Garten bei Hausnummer 68 ein Torii magisch die Blicke der Passanten an. In Japan ist das Torii oft das Eingangstor zu einem Schrein oder Tempel und steht für den Übergang vom Profanen zum Sakralen. So öffnet sich für die Besucher auch der Garten von Andrea und Martin Schneider als fast heiliger Raum. Weit kann das Auge die Vielfalt des Gartens erkunden. Schier endlos scheint die Fläche reicht der Blick doch über die Weiten der Rheinebene bis zum Haardtrand. Ein großes Insektenhotel, Wildpflanzen und eine Benjeshecke zeugen von der Achtung der Gartenbesitzer vor der Natur und den Mitgeschöpfen. Großzügige Grünflächen unterstreichen die beruhigende Stimmung in diesem Garten. Mit viel Geschick und Geschmack sind die zahlreichen Sitzplätze angeordnet und liebevoll dekoriert. Zum ersten Mal kann der Garten am Jahrmarktsonntag von 11 bis 16 Uhr besucht werden.

Schon seit 2003 öffnen Roland Häfele und Peter Hamburger ihr Gartenparadies in der Rappengasse. Durch mehrere Fernsehbeiträge ist „Le Petit Paradis“ deutschlandweit bekannt. Zuletzt wurde Mitte Juli im „ARD Buffet“ über den Garten berichtet. Ende August ist der Sommerflor in seiner größten Pracht zu bestaunen. Mit seiner Explosion der Blütenformen und Farben erinnert der Garten an die Gemälde der französischen Impressionisten. Diese Schönheit ihres Gartens mit den Besuchern zu teilen ist für die beiden Gartenliebhaber auch der Anreiz ungezählte Arbeitsstunden aufzubringen. „Geteilte Freude ist doppelte Freude“ lautet dabei das Motto. Geöffnet am Marktsonntag von 11 bis 16 Uhr.