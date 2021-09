Kein wildes Parken mehr, dafür Sitzmöglichkeiten und ein Wegesystem. So wird das Rheinvorland Leimersheim künftig aussehen. Die Arbeiten sollen Anfang 2022 starten. Das kündigte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) jetzt an.

Mehr Aufenthaltsmöglichkeiten, eine Überdachung für schlechte Witterung und eine klare Regelung für Parkflächen, sowie Fahr- und Fußwegebezüge und einen stärkeren Bezug zum rückwärtigen Auwald: Das hätten sich die Bürger gewünscht und das wolle man jetzt umsetzen, schreibt die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) in einer Pressemitteilung. Die Kosten liegen bei rund 1,35 Millionen Euro. Die Ortsgemeinde trägt davon 135.000 Euro und die restlichen Kosten werden vom Land übernommen. Mit der Umsetzung soll im Januar 2022 begonnen werden.

Im Zufahrtsbereich des Fähranlegers soll eine verkehrsberuhigte Zone mit Schrittgeschwindigkeit – vorzugsweise ab der Rheinschänke, alternativ ab dem Pfälzerwald-Verein - ausgewiesen werden, um das Risiko für Fahrradfahrer und Fußgänger zu minimieren. Um das wilde Parken einzudämmen, werden zwischen Fähranleger und Natorampe 16 markierte Parkplätze geplant. Ebenfalls sollen Fahrradbügel nahe des gepflasterten Uferwegs entstehen. Durch die Neuordnung der befestigten Flächen können im zentralen Bereich Asphaltflächen zurückgebaut und damit entsiegelt werden.

Natur erlebbar machen

Entstehen soll am Ende laut SGD „ein Rheinuferpark mit Trittrasen, Wiesen- und Saumvegetation, flusstypischen Weiden, Ulmen und Eichen“. Eine Infotafel im Ankunftsbereich sowie ein kurzer Infosteg in Richtung Kahnbusch sind ebenso vorgesehen wie ein Wegesystem, das an die Verzweigung eines strömenden Flusses erinnert. So sollen Besucher zum Rheinufer und durch den Auwaldabschnitt zwischen Fähranleger und Natorampe geleitet werden.

Die Beläge der Wege bestehen aus kieselsteinförmigem Pflaster und werden von Findlingen gesäumt. Die SGD Süd will so in Kombination mit den auetypischen Baum- und Straucharten eine naturnahe Atmosphäre schaffen, die durch die Einbindung von Treibholz oder entsplinteten Robinienstämmen und Findlingen komplettiert wird. Dem Wunsch nach Aufenthaltsmöglichkeiten wird durch Sitzbänke, Liegemöbel, Hängematten und Möbelkombinationen aus Holz entlang des Wegesystems entsprochen, kündigt die SGD in ihrer Pressemitteilung an.

In direkter Nachbarschaft des Fähranlegers wird ein überdachter Haltepunkt als Stahl-Holz-Konstruktion errichtet und mit Informationen versehen, die das Naturbewusstsein der Besucherinnen und Besucher schärfen sollen. Darüber hinaus ist im Bereich des Leinpfads ein Landschaftsrahmen geplant, der die Blicke in den Auwald lenken soll.

Im Bereich des Denkmals wird eine gepflasterte Fläche in Verbindung mit Sitzstufen und einer Tafel mit Informationen zur Überquerung des Rheins durch französische Truppen am Kriegsende 1945 entstehen. Durch Baum- und Strauchpflanzungen sollen das stark befestigte Ufer aufgelockert und Schattenflächen erzeugt werden.

Umfangreiche Arbeiten ab Januar 2022

Die Arbeiten sollen im Wesentlichen zwischen Anfang Januar 2022 und Juni 2023 laufen. Geplant ist, mit Rodungsarbeiten, Kampfmittelerkundung, vorbereitenden Arbeiten und Rammarbeiten zu beginnen. Das Gros der Arbeiten, wie Abbrucharbeiten, Bau des Stegs und der Überdachung, Pflasterarbeiten, Einbau von Liegen und Bänken und auch Pflanzarbeiten erfolgt im Lauf des Jahres 2022. Da die Erneuerung der Fahrbahn der L 549 vom Schöpfwerk Leimersheim bis zum Fähranleger voraussichtlich im Mai/Juni 2023 ansteht, wird auch dann der Abschluss der Bauarbeiten für die Rheinvorlandgestaltung sein, so die SGD. Danach seien noch restliche Pflanz- und Pflegearbeiten an der Reihe.