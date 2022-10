Mit einigen Monaten Verspätung, Corona und gerissene Lieferketten werden als Gründe genannt, ist am Donnerstag die neue Fabrikhalle von Rheinspan offiziell in Betrieb genommen worden. Das Unternehmen firmierte bis vor zwei Jahren noch unter Nolte Holzwerkstoff. Zahlreiche Gäste, Vertreter beteiligter Firmen und Kunden, waren ins Werk am Rhein gekommen, um die Inbetriebnahme der 25-Millionen Euro-Investition zu feiern, die eine Vergrößerung der Belegschaft um 30 auf 250 Leute ermöglichte. Mit der neuen Anlage sollen edlere Beschichtungen als bisher auf Spanplatten aufgetragen werden, die insbesondere für hochwertige Küchenmöbel verwendet werden sollen. Gefeiert werden soll die Investition aber auch am Samstag, wenn das Unternehmen seine Beschäftigten und deren Familienangehörige zu einem großen Fest einlädt.