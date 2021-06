Als einer der ersten Betriebe im Land hat die Firma Rheinspan (Nolte) in Germersheim am Dienstag einen „Großteil der impfwilligen Belegschaft“ auf dem Werksgelände gegen Corona impfen lassen. Das teilte das Unternehmen mit. Die genaue Anzahl wurde nicht genannt. Sobald das Unternehmen wieder Impfstoff erhält, verimpft worden sei das Vakzin von Biontech/Pfizer, sei eine weitere Impfaktion geplant, so Alexander Kolb, Geschäftsführer des Spanplattenherstellers. Ein Mitarbeiter des Jockgrimer Roten Kreuzes habe vor Ort unterstützt. Die Betriebsärztin habe eine Priorisierung für alle über 55 Jahren ausgesprochen, ansonsten sei in der Reihenfolge der Anmeldung geimpft worden.