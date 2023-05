Nach knapp acht Jahren bei Rheinspan, bis vor wenigen Jahren Nolte Holzwerkstoff, zieht sich Geschäftsführer Alexander Kolb zurück und verlässt das Unternehmen zum Monatsende. Sein Nachfolger wird Mauro Capozzo.

Laut Pressemitteilung von Rheinspan spielte Kolb eine wichtige Rolle bei der Neuausrichtung des Spanplattenwerks während dieser Zeit. Dieser habe wesentlich zum Wachstum und zur Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit nach früheren Angaben rund 250 Mitarbeitern beigetragen, das er erfolgreich in das Joint Venture mit dem italienischen Familienunternehmen Saviola geführt habe. Er habe auch eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung von Verbesserungen an der Produktionslinie gespielt und das Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt. Dazu zähle der Bau einer Recyclingholz-Reinigungsanlage und einer neuen Beschichtungsanlage, was zu einer Steigerung der Produktionseffizienz und -qualität beigetragen habe. Darüber hinaus habe das Unternehmen unter seiner Führung seine Position als bedeutender Hersteller von Spanplatten für die Möbel- und Innentürenindustrie in Deutschland.

Alessandro Saviola und die Familie Nolte sowie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Rheinspan, Manfred Wippermann, danken Kolb, der in wenigen Tagen 59 Jahre alt wird „für seine hervorragende Arbeit und sein Engagement“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die italienische Saviola-Gruppe, mit Sitz im norditalienischen Viadana, hat im Jahr 2020 50 Prozent der Anteile von Rheinspan übernommen und Ende 2022 auf 74,9 Prozent aufgestockt. Die übrigen Anteile halten laut Kolb die von Georg Nolte allein kontrollierte Echo GmbH (19,9 Prozent) und die Nolte Gruppe (5,2 Prozent).

Der 60-jährige Schweizer Capozzo war laut einem Fachmagazin bis 2018 Chef des Holzwerkstoffunternehmens Swiss Krono (ehemals Kronospan) mit Sitz in Luzern ehe er sich im Folgejahr an der Willisauer Markendesign- und Onlineagentur Frontal beteiligte. Anfang Mai dieses Jahres kam er zum Management der Holzwerkstoff-Gruppe Saviola, um sich um deren Internationalisierung, vor allem aber um Rheinspan zu kümmern, dessen Neuausrichtung er vorantreiben soll.