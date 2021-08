Aufgrund der extremen Stechmückenpopulation wird der bislang an der Neupotzer Grillhütte geplante Vortrag von Rheinschwimmer Andreas Fath „Rheines Wasser, 1231 Kilometer mit dem Strom“ am Samstag um 19 Uhr kurzfristig in das Kultur- und Freizeithaus der Gemeinde Neupotz verlegt werden. Der Saal des Kulturhauses ist sehr groß und lässt auch unter den notwendigen Pandemieeinschränkungen einen solchen Vortrag zu. Der Haupteingang befindet sich neben dem Restaurant Krone, Hauptstraße 25, als Parkmöglichkeit kann der Bartholomäusplatz (Kerweplatz) oder der Parkplatz in der Hinterstraße genutzt werden. In Innenräumen gilt die 3 G Regel.