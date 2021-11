Nach der Havarie von zwei Schiffen am Oberrhein bei Karlsruhe ist der Rhein wieder frei befahrbar. Baggerschiffe stellten in mehr als dreitägiger Arbeit eine 45 Meter breite Notfahrrinne her, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Oberrhein mitteilte.Die Engstelle bei Hagenbach, ist nach Angaben der Behörde zunächst nur in einer Richtung befahrbar. Tonnenpaare markieren die Stelle. Weil sich dort während der Sperrung ein Stau von Schiffen gebildet hat, wird die Freigabe mit der Wasserschutzpolizei vor Ort kontrolliert.

Seit Mittwoch waren bis zu fünf Baggereinheiten vor Ort im Einsatz, um die Fehltiefen im sogenannten Hagenbacher Grund zu beseitigen. Am Donnerstag wurden insgesamt zirka 2800 Kubikmeter Kies gebaggert, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein am Freitagabend mit.

Am Freitag hätten sich die Baggermaßnahmen im Bereich der größten Fehltiefen konzentriert, um die Tiefeneinschränkungen für die Schifffahrt in der Notfahrrinne soweit wie möglich zu reduzieren. Der zurzeit in den Morgenstunden auftretende Nebel erschwerte zusätzlich die Arbeiten vor Ort, hieß es in einer Mittelung weiter.