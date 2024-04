Am 9. Juni entscheiden die Bürgerinnen und Bürger im Kreis auch darüber, wer die Nachfolge von Landrat Fritz Brechtel (CDU) antreten wird. Die RHEINPFALZ-Lokalredaktion lädt zu einer Podiumsdiskussion ein und hat eine Umfrage in Auftrag gegeben.

Eine Ära geht zu Ende: Landrat Fritz Brechtel (CDU) legt sein Amt zum 30. November 2024 nieder - vorzeitig, damit über seine Nachfolge am 9. Juni entschieden werden kann. Ein Grund für diesen Schritt war, dass man sich durch den Wahltermin gemeinsam mit der Kommunalwahl und der Europawahl eine höhere Wahlbeteiligung erhofft.

Sechs Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Landrat Brechtel. Diese sind – in alphabetischer Reihenfolge – Martin Brandl (CDU), Volker Hardardt (Freie Wähler), Barbara Christina Merz (Grüne), Bernd Schattner (AfD), Nicolas Schwarz (Die Partei) und Ziya Yüksel (SPD).

Bei einer Podiumsdiskussion in der Festhalle Wörth am Mittwoch, 15. Mai, 19 Uhr, stellen sich alle sechs Kandidaten den Fragen der RHEINPFALZ-Redaktion. Moderiert wird der Abend von Nicole Tauer und Jörg Petri aus dem Redaktionsteam Germersheim-Wörth. Dabei wird es um die großen Themen gehen, die den Kreis bewegen. Gleichzeitig sollen spontane Antworten in Schnellfragerunden die Kandidaten von weniger bekannten Seiten zeigen.

Aber auch das Publikum wird Gelegenheit haben, Fragen zu stellen: Auf den Sitzplätzen werden Kärtchen bereit gelegt, auf die die Zuschauer Fragen notieren können. Diese werden in einer Box gesammelt, einige davon werden gegen Ende der Veranstaltung den sechs Kandidaten gestellt.

Bei der Podiumsdiskussion werden auch die Ergebnisse einer Wählerbefragung zur Sprache kommen. Die RHEINPFALZ hat beim Mannheimer Institut für Communication- und Marketing-Research (CMR) eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Dabei wollen wir wissen, wie bekannt die sechs Kandidaten im Landkreis sind. Natürlich interessiert uns auch die sogenannte Sonntagsfrage: Wem würden die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme geben, wenn am kommenden Sonntag – in der Umfrage wäre das der 12. Mai – schon die Wahl wäre. Außerdem wollen wir wissen, ob die Kreisbürgerinnen und Kreisbürger sich wünschen, dass sich ein künftiger Landrat stärker beim Thema ärztliche Versorgung einbringt.

Befragt werden 500 Personen im Alter ab 18 Jahren, die im Landkreis Germersheim bei der Landratswahl am 9. Juni wahlberechtigt sind. Die Befragung wird vom Institut C.M.R. in der Zeit vom 6. bis 10. Mai durchgeführt. Die Befragung dauert zirka 3 bis 5 Minuten. Das Institut wählt die Befragten nach einem systematischen Zufallsverfahren aus, das sowohl die Größe der Orte berücksichtigt als auch die Tatsache, dass nicht alle im Telefonbuch stehen. Die Stichprobengröße, die Befragungszeitpunkte und die Zufallsverfahren garantieren laut Meinungsforschungsinstitut ein für das Untersuchungsgebiet repräsentatives Ergebnis. Über die Ergebnisse, die CMR der RHEINPFALZ liefert, berichtet die Redaktion in der Print-Ausgabe vom 14. Mai.

Das letzte Wort haben dann allerdings die zirka 100.000 Wahlberechtigten am 9. Juni – anders als bei der Europawahl ist hier die Volljährigkeit eine Voraussetzung. Bei der letzten Landratswahl im Mai 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 42,23 Prozent. Damals lag Fritz Brechtel (CDU) mit 65,6 Prozent klar auf Platz 1, seine Herausfordererin Nicole Zor (SPD) kam auf 34,4 Prozent der Stimmen.

Termin

CMR-Umfrage, 6. bis 10. Mai, Dauer: 3 bis 5 Minuten. – Podiumsdiskussion, Mittwoch, 15. Mai, 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), Festhalle Wörth.