Neue Chefredaktion, neue Arbeitsweisen: Bei der Mitarbeiterversammlung der RHEINPFALZ gab es viel zu besprechen.

Vieles hat sich im vergangenen Jahr bei der RHEINPFALZ getan. Die Chefredaktion hat sich neu aufgestellt, die Nachrichtenwelt ist schneller geworden. Was geblieben ist: Ohne die freien Mitarbeiter vor Ort würden viele Informationen an der Redaktion vorbei gehen. Ein guter Moment also, um „die Freien“ wieder einmal als Dankeschön einzuladen.

Bei einem Abendessen im Germersheimer Stadtgarten-Restaurant stellte sich zunächst Chefredakteur Yannick Dillinger vor, der die Leitung im Sommer 2023 von Michael Garthe übernommen hat. Danach berichtete der stellvertretende Chefredakteur Uwe Renners von technischen Neuerungen, die bald anstehen, der stellvertretende Chefredakteur Wolfgang Kreilinger erläuterte, wie auch die Seiten der Südpfalz-Ausgabe der RHEINPFALZ künftig in Ludwigshafen erstellt werden. Bei Salat und Buffet wurde dann mit den freien Mitarbeitern und dem Redaktionsteam der „Germersheimer Rundschau“ über den Arbeitsalltag in der Zukunft gesprochen.

Geehrt wurden folgende Mitarbeiter: Berthold Feldmann (65 Jahre), Alfred Gadinger (60 Jahre), Hermann Josef Settelmeyer (60 Jahre), Rudi Hoffmann (50 Jahre), Barbara Eichenlaub (40 Jahre), Ludwig Hans (40 Jahre), Gerhard Zirker (30 Jahre), Erich Hoffmann (25 Jahre), Willy Storck (25 Jahre), Maria Schwering (25 Jahre), Marco Geiger (25 Jahre).