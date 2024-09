Das Land Rheinland-Pfalz stellt für das Jahr 2024 insgesamt 13,3 Millionen Euro zur Unterstützung kommunaler Bau- und Beschaffungsprojekte der Feuerwehren als Pauschalförderung zur Verfügung. Diese Förderung dient der Finanzierung von 14 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen an Feuerwehrhäusern sowie der Anschaffung von 123 Feuerwehreinsatzfahrzeugen. Von dem Geld fließen 8,78 Millionen Euro in die Beschaffung neuer Einsatzfahrzeuge, darunter Hubrettungsfahrzeuge, Rüstwagen, Waldbranderkunder und watfähige Fahrzeuge. Weitere 2,5 Millionen Euro sind für den Neu-, Um- und Ausbau von 14 verschiedenen Feuerwehrhäusern vorgesehen. Die jüngsten Starkregenereignisse haben laut dem Landtagsabgeordneten Markus Kropfreiter (SPD) gezeigt, dass das Land gut aufgestellt ist und die Neuausrichtung des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz wirkt. Dennoch müsse die Sicherheit und Resilienz der Gesellschaft kontinuierlich verbessert werden, um den wachsenden Herausforderungen durch Naturkatastrophen und andere Bedrohungen effektiv begegnen zu können.