Ein rheinabwärts fahrender Schubverband ist am Mittwochnachmittag an der Straßenbrücke Wörth/Karlsruhe hängen geblieben. Der Verband transportiert augenscheinlich große Betonteile. Die passten nicht unter der Wannenkonstruktion durch, auf der die Fahrbahn liegt. Zur Zeit werde geprüft, ob und wie die Brücke beschädigt ist, so Michael Knust von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Karlsruhe zur RHEINPFALZ. Danach solle versucht werden, den havarierten Schubverband rheinaufwärts frei zu schleppen. Der Schiffsverkehr wurde eingestellt, der Straßenverkehr läuft weiter, so Knust.