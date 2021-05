In etwa eineinhalb Wochen soll die Sanierung der Rheinbrücke Wörth/Karlsruhe nun wirklich ganz abgeschlossen sein. Zur Zeit sind zwei kleine Baustellen auf dem Radweg auf der nördlichen Brückenseite abgegrenzt: Dort wird eine Beschichtung auf das Geländer aufgetragen. Diese Arbeit konnte im vergangenen Jahr wetterbedingt nicht abgeschlossen werden, so am Montag eine Sprecherin des Regierungspräsidiums. Radfahrer und Fußgänger werden durch die Arbeiten nicht gehindert. Die Fahrbahn der Rheinbrücke wurde von November 2018 bis Dezember 2019 saniert; die Kosten der Sanierung belaufen sich auf insgesamt 14 Millionen Euro.