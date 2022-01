Bei der Havarie des Containerschiffs wurden an der Rheinbrücke Wörth/Karlsruhe keine tragenden Teile beschädigt. Dies habe eine Untersuchung durch die Fachleute des Regierungspräsidiums ergeben, so dessen Sprecherin. Beschädigt sei vor allem die Schiene für den Wartungskorb, die Schäden an Brückenkasten seien nur oberflächlich. Bei der Havarie 2010 hingegen, nach der zeitweilig auch eine Fahrspur der Brücke gesperrt war, sei das Schiff auch gegen den Brückenpfeiler gefahren.