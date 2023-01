Am Sonntag, 8. Januar wird eine Führung durch die Rastatter Rheinaue angeboten. Die Exkursion „Natur pur - Unterwegs am Ende der Murg“ startet um 10 Uhr. Laut Ankündigung geht es auf der Erlebnistour durch die winterliche Rastatter Rheinaue und die Besucher erleben Pflanzen, Tiere und die Auenlandschaft. Auch zu den Themen Kultur, Leben und Arbeiten am Rhein gibt es Infos. Die Streckenlänge liegt etwa bei acht Kilometern und wird in knapp vier Stunden erlaufen. Der Treffpunkt ist in Rastatt-Plittersdorf, Parkplatz Schützenhaus am Altrheindamm (bei Schulstraße 23 links abbiegen). Teilnehmer sollten an festes Schuhwerk, passende Kleidung, eine Sitzunterlage, Rucksackverpflegung, Getränke, und ein Fernglas oder Fotoapparat denken.

Info



Anmeldung erforderlich bei Rheinpark-Guide Bernard Unser, Telefon 0152 0396212, Email: bernhard.unser@web.de, Kosten pro Person: 8 Euro.