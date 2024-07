[Aktualisierung: 14.17 Uhr] Die Feuerwehren diesseits und jenseits des Rheins sowie die Wasserschutzpolizei und zwei Hubschrauber suchten am Dienstagvormittag nach einem Menschen, der womöglich in den Rhein gesprungen sein könnte. Die Wasserschutzpolizei Germersheim bestätigte die Suche. Nach Auskunft der Polizeiinspektion Germersheim war ein Fußgänger auf der Germersheimer Eisenbahnbrücke mehrere Minuten unterwegs. Gegen 12.25 Uhr sei die Polizei von Besuchern am Rhein darüber informiert worden. Beim Eintreffen sei die Person verschwunden gewesen und man sei davon ausgegangen, dass der Fußgänger in den Rhein gefallen oder gesprungen ist. Dadurch wurde von Germersheim ausgehend talwärts Rheinalarm ausgelöst – Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Wasserrettung des DLRG, des DRK und der Polizei waren im Einsatz. Gegen 14 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Es habe einen Hinweis auf einen 61-jährigen Hobbyfotografen aus Lingenfeld gegeben, der zugab, dass er zur genannten Zeit auf der Brücke unterwegs war. Daraufhin wurde der Rheinalarm wieder aufgehoben. Es wird derzeit von keiner Notlage mehr ausgegangen, so die Polizei.