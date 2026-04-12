Die Volkslaufgruppe (VLG) Maximiliansau e.V. ist zurück: Nach vier Jahren Pause veranstaltet sie den 44. Rhein-Volkslauf. Der erste Startschuss fällt am Dienstag, 13. Mai, am Vorabend von Christi Himmelfahrt und Vatertag, um 18.30 Uhr.

Anmeldung, Startnummernausgabe und Siegerehrung finden in der Tullahalle statt. Dort ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Start und Ziel liegen in der Goldgrundstraße nahe der Cany-Barville-Straße.

In diesem Jahr werden zwei Distanzen angeboten: Der 5-Kilometer-Lauf startet um 18.30 Uhr, fünf Minuten später, um 18.35 Uhr, gehen die 10-Kilometer-Läufer auf die Strecke. Die Teilnahme ist für alle offen und nicht an eine Vereinszugehörigkeit gebunden.

Die VLG vergibt neben Preisen für Altersklassen- und Gesamtsieger drei Sonderpreise: Für eine Verbesserung der Streckenrekorde über 10 Kilometer (Frauen/Männer) gibt es jeweils 100 Euro. Unterboten werden müssen 0.32.04 Stunden bei den Männern (Tim Könnel, 2022) und 0.38.48 Stunden bei den Frauen (Natascha Hartl, 2022).

Ausgezeichnet werden außerdem der schnellste Maximiliansauer und die schnellste Maximiliansauerin des Abends über 10 Kilometer. Die größte Teilnehmergruppe (Verein oder Team) erhält unabhängig von den gelaufenen Zeiten Sachpreise von Sport Fink. Zur Wertung genügt es, bei der Anmeldung unter „Verein“ identische Angaben zu machen.

Die Volkslaufgruppe freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Zuschauer. In der Tullahalle gibt es Herzhaftes, kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen.

Weitere Informationen und den Link zur Anmeldung gibt es hier. Die Anmeldung für alle Wettbewerbe ist freigeschaltet.