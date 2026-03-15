„Rhein- und Römer-Schleife“ heißt eine neue, 52 Kilometer lange Rad-Rundtour im Kreis Germersheim. Wieso sich die Strecke vom bestehenden Radwege-Netz abhebt.

Die „Rhein- und Römer-Schleife“ ist barrierearm, denn auf den überwiegend befestigten Wegen im südöstlichen Kreisgebiet gibt es keine nennenswerten, langen Steigungen. Die vorhandenen können rollend bewältigt werden. Ein Faltblatt verweist auf barrierefreie Toiletten und Rastplätze entlang der Strecke. Zu allen Etappenzielen – wie Museen oder Einkehrmöglichkeiten – gibt es Informationen in Bezug auf ihre Barrierefreiheit.

Foto: Björn Kray Iversen

Kreisbeigeordnete Anette Kloos (FWG) bedankte sich bei der offiziellen Freigabe der Strecke im Terra-Sigillata-Museum in Rheinzabern bei Radwege-Manager Jens Weinand, der bei der Kreisverwaltung hauptverantwortlich für das Realisieren der neuen Route war. Unterstützt wurde er von Südpfalz-Tourismus-Geschäftsführerin Silke Wiedrig. „Die Geschichte der barrierearmen Radroute begann bereits im Jahr 2020, als der Landkreis eine Modellregion für ,Tourismus für alle’ war“, berichtete Weinand. Die Gesamtkosten des Projekts bezifferte er mit knapp 22.000 Euro, 60 Prozent wurden über das Leader-Regionalbudget finanziert, der Rest von den Gemeinden, durch die die Strecke führt.

Schilder weisen auf Steigungen hin

„Der anfängliche Streckenverlauf, besonders in den Ortschaften, wurde noch auf Gemeindewunsch hier und da modifiziert, dann mit einem eigenen Symbol, einem Römerhelm am Rhein, versehen. Kurz vor jeder Steigung wird mit einem zusätzlichen Schild auf diese hingewiesen“, erklärte Weinand weiter. Eine Fachplanerin für Radwege war beteiligt und ein Touren-Tester, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, fuhr die Strecke ab. Sein Fazit: „Die ,Rhein- und Römer-Schleife’ ist weitgehend barrierefrei und durchgängig barrierearm.“ Ob sie auch für seine Gäste geeignet ist, testete Rad-Gästeführer Michael Walter aus Erlenbach zur Einweihung gleich selbst auf mehreren Abschnitten.