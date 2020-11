Ab 7. Dezember wird eine Reihe aus Hybridpappeln auf dem Deichfuß des Rheinhauptdeichs südlich von Germersheim gerodet. Dies sei aus Gründen des Deichschutzes und der Verkehrssicherung unumgänglich, so die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd. Der Rhein-Radweg wird für die Zeit der Fällarbeiten umgeleitet.

Die Baumreihe aus 37 Hybridpappeln befindet sich am Rheinhauptdeich bei Germersheim in Höhe des Firmengeländes der Firma Nolte. Die Bäume stehen im landseitigen Deichfuß, was hinsichtlich Druckwasser bei Hochwasserereignissen eine erhöhte Gefahr darstellt. Die Nähe der Hybridpappelreihe zum Deichweg erfordert des Weiteren eine entsprechende Beachtung der Verkehrssicherungspflicht. Eine Pappel wurde bereits durch Windeinfluss so stark geschädigt, dass sie abknickte. Nach der Fällung müssen die Wurzelstöcke gerodet und der Boden nachverdichtet werden, da andernfalls Leitungsbahnen für Druckwasser bestehen bleiben oder durch Verrottung der Wurzeln entstehen. Aus bautechnischen Gründen ist daher die zeitgleiche Fällung aller Bäume notwendig.

Zum Schutz dort brütender Vogelarten geschieht die Fällung außerhalb der Brutzeit. Der Deichstreifen wird nach der Rodung zu einer Extensivwiese entwickelt.

Der im Baustellenbereich verlaufende Streckenabschnitt des Rhein-Radwegs wird während der Fällarbeiten für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.