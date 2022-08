Historische Tiefststände wird der Rheinpegel Maxau vorläufig nicht erreichen. Gestern Nachmittag bewegte er sich um 3,40 Meter. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll er bis auf etwa 3,20 Meter sinken, so die Prognose der Hochwasservorhersagezentrale Karlsruhe. Der bisherige Tiefststand am Pegel Maxau waren 3,11 Meter am 26. November 2018. In den nächsten Tagen soll der Pegel wieder kräftig steigen: um einen Meter auf 4,20 Meter am Samstag gegen Mitternacht (Stand Dienstag, 17 Uhr), so die wahrscheinlichste Prognose. Wobei die Vorhersage zwischen über 4,80 und 3,30 Meter schwankt. Denn der genaue Verlauf hängt davon ab, wie kräftig die Regenfälle ausfallen, die in den kommenden Tagen für den Schwarzwald und die Vogesen erwartet werden. Ab Sonntag soll der Pegel Maxau dann aber wieder fallen.