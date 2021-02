Rheinhochwasser: Deichwachen sind seit Sonntag beendet. Feuerwehr setzt erstmals Drohnen ein zur Überwachung des Hochwasserschutzes. Katastrophen-Touristen sind eines der größten Probleme.

Die Pegel am Rhein fallen, daher wurden die Deichwachen im Landkreis Germersheim im Laufe des Samstags eingestellt. Lediglich Germersheim und Lingenfeld beendeten ihre Wachen erst am Sonntag. „Seit dem 29. Januar waren die Feuerwehren im Einsatz. Tag und Nacht waren sie bei Kälte und Regen unterwegs und haben unter anderem die Dämme überwacht“, dankte Landrat Fritz Brechtel (Brechtel) den Einsatzkräften. Er betonte: „Im Großen und Ganzen hatten wir wieder Glück und alle Maßnahmen, die uns vor dem heranrollenden Hochwasser schützen sollen, haben gewirkt. Lediglich ein paar kleine Sickerstellen sind aufgetreten, die aber keine Gefahr für Menschen darstellten.“ Den höchsten Stand erreichte dieses Hochwasser des Rheins am 31. Januar, mit 8,51 Metern bei Pegel Maxau.

Drohnen über dem Auwald

Kreisfeuerwehrinspekteur Mike Schönlaub sagte, es erfordere viel Disziplin und Gemeinsinn, diese Aufgaben zuverlässig zu übernehmen. Zur Überwachung des steigenden Hochwassers seien auch Drohnen eingesetzt worden. Es habe sich gezeigt, dass die Technik Vorteile bringt, insbesondere um mögliche Gefahren- oder Schwachstellen zu erkennen und die Gesamtsituation besser zu überblicken.

„Gaffer“ bringen sich und andere in Gefahr

Große Sorgen machten Brechtel und Schönlaub allerdings der Katastrophentourismus: „Es ist erschreckend, wie blauäugig manche Menschen sich und teilweise ihre Kinder in Gefahr bringen. Die Dämme weichen bei Hochwasser durch, sind rutschig und werden instabil.“ Außerdem habe der Rhein auch in den Randbereichen des Hochwassers eine enorme Fließkraft. Für zukünftige Hochwasser appellieren Brechtel und Schönlaub an alle Bürger, die gesamten Deich- und Überschwemmungsbereiche zu meiden, um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen und mögliche Einsätze nicht zu behindern.