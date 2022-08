Die am Dienstag noch erwartet Welle auf dem Rhein bleibt aus. Nach den Prognosen vom Montag sollte der Pegelstand bei Maximiliansau am Wochenende um etwa 1 Meter steigen – wenn die vorhergesagten stärkeren Regenfälle im Schwarzwald und den Vogesen eintreffen. Davon gehen die Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale aber mittlerweile nicht mehr aus. Die Folge: Der Rhein wird laut Vorhersage (Stand Mittwoch, 16 Uhr) am Sonntag im wahrscheinlichsten Fall am Pegel Maxau nur noch auf etwa 3,50 Meter steigen – also nicht höher als die 3,30 bis 3,40 Meter zu Wochenbeginn. Ein Anstieg auf 3,80 Meter gilt als möglich, aber unwahrscheinlich. Danach fällt der Flusspegel innerhalb weniger Tage wieder in den Niedrigwasserbereich.