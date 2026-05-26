Die Polizei hat am Sonntagabend einem 28-Jährigen, der in Lustadt mit seinem E-Roller unterwegs war, die Weiterfahrt verboten, weil er mutmaßlich unter Cannabis-Einfluss stand. Wie die Beamten berichten, wurde der Mann gegen 20.25 Uhr in der Augustin-Violet-Straße in Lustadt kontrolliert. Er habe angegeben, Cannabis aus medizinischen Gründen zu konsumieren, und ein Rezept vorgezeigt, so die Polizei weiter. Den den letzten Joint habe er wenige Stunden zuvor geraucht. Das Rezept nützte ihm allerdings nichts, denn auch unter dem Einfluss von Medikamenten darf man gegebenenfalls nicht am Verkehr teilnehmen. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Er musste eine Blutprobe abgeben und den Roller stehen lassen.