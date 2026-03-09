Seit Juni vergangenen Jahres ist der Rewe-Markt im Fachmarktzentrum in Germersheim geschlossen. Für die Wiedereröffnung gibt es einen Termin.

Seit dem Brand von Plastikflaschen in einem Leergutautomaten am 12. Juni im vergangenen Jahr ist der Rewe-Markt im Germersheimer Fachmarktzentrum geschlossen. Seit rund zwei Wochen sind wieder verstärkt Handwerker zu beobachten, die im Markt ein und ausgehen. „Die Renovierungsarbeiten in unserem REWE-Markt in Germersheim schreiten sehr gut voran“, heißt es auf Anfrage bei der Rewe Markt GmbH.

Am 12. Juni brannten Plastikteilchen in einem Pfandautomaten. Seitdem ist der Markt geschlossen. Foto: Ralf Wittenmeier

Das Unternehmen verspricht nach der Wiedereröffnung einige Neuerungen für Kundinnen und Kunden: Neben einem „neuen Ladenkonzept wird es künftig eine Sushi-Theke sowie eine Hotbar geben, an der warme Gerichte individuell zusammengestellt werden können. Auch die Servicetheke wird modernisiert und im Zuge dessen dürfen wir sogar neue Mitarbeitende im Team begrüßen“, so die Rewe Markt GmbH. Die Wiedereröffnung plant das Unternehmen „derzeit für den 20. Mai“, einen Mittwoch.

Der dunkle Rauch zog durch das ganze Gebäude und verschmutzte sämtliche elektrischen Geräte wie Kühlschränke. Foto: Ralf Wittenmeier

Ausgelöst wurde der Brand in dem Pfandautomaten im Nebenraum des Eingangsbereichs durch einen technischen Defekt. Durch Hitzeentwicklung waren Plastikteilchen in Brand geraten. Danach fingen wahrscheinlich Plastikflaschen Feuer. Dies führte zu dunklem Rauch, der durch den ganzen Markt zog und alles kontaminierte. Lebensmittel mussten entsorgt werden, Kühlschränke und andere technische Geräte gereinigt werden. Der Markt wurde komplett ausgeräumt.

Die Pfandautomaten nach dem Ausbau. Foto: Ralf Wittenmeier

Geschlossen hatte durch den Brand die ganze Zeit auch die Bäckerei Görtz, die einen Shop mit einem Café in dem Gebäude betrieb. Die Filialbäckerei wird nach Auskunft der Rewe GmbH ebenfalls wieder im neuen Markt vertreten sein.