Nach dem Brand im vergangenen Sommer öffnet der Rewe-Markt im Fachmarktzentrum am Mittwoch, 7 Uhr, wieder. Auf rund 1.800 Quadratmetern bietet die modernisierte Filiale etwa 20.000 Artikel – mit neuen Angeboten wie frischem Sushi sowie einer Fleisch- und Wursttheke. Auch eine Hotbar für die Mittagspause gehört nun dazu. Der Markt setzt weiterhin auf regionale Produkte quer durch das Sortiment. Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber noch genießbar sind, gehen wie zuvor an die Germersheimer Tafel. Am Morgen des 12. Juni 2025 war in einem Rückgabeautomaten für Plastikflaschen vermutlich durch Plastikteilchen ein Feuer ausgebrochen. Seitdem blieb der Markt geschlossen und wurde in den vergangenen Monaten saniert und umgebaut.