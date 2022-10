Gegen 16.45 Uhr am Mittwochnachmittag wurde der Wasserschutzpolizei in Germersheim von der Rettungsleitstelle zwei Schwimmer in der Mitte der Fahrrinne des Rheins gemeldet. Wasserschutzpolizei und viele Rettungskräfte sind derzeit auf der Suche nach den beiden Schwimmern. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei verläuft die Suche bisher negativ. Gemeldet wurden die Schwimmer, die etwa bei Rheinkilometer 385 sein sollten, von Zeugen, die auf der Rheinbrücke waren, so die Polizei. Die Schifffahrt ist informiert und hält ebenfalls Ausschau.